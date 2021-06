SVT startet mit zwei Niederlagen in die Feldsaison

Die Faustballerinnen des SV Tannheim sind in Gärtringen mit zwei Niederlagen in die Feldsaison in der 1. Bundesliga Süd gestartet. Der SVT unterlag dem TSV Dennach und dem TSV Gärtringen.

Enorm unter Druck

Die Saison in der Bundesliga wird aufgrund der Covid-19-Pandemie nur stark verkürzt an vier Spieltagen ausgetragen. Da es dennoch Ab- und Aufsteiger geben wird, stand der SV Tannheim, auch bedingt durch eine kurze Vorbereitungszeit, gleich zu Beginn enorm unter Druck.

„Wir hatten als einziges Team nur vier Wochen Vorbereitungszeit. Andere Mannschaften konnten sich aufgrund anderer Vorgaben der anderen Bundesländer länger und besser vorbereiten“, wird Mannschaftsführerin Simone Hummel in einer Mitteilung des SV Tannheim zitiert. „Das versuchen wir jetzt aufzuholen und durch extra Training wettzumachen.“

Kurze Vorbereitungszeit

Die kurze Vorbereitungszeit und fehlende Spielroutine machten sich nach SVT-Angaben am ersten Spieltag in Gärtringen bemerkbar. Im ersten Spiel gegen den TSV Dennach fand das Team, unterstützt von Sarah Reisch an der Seitenlinie, gut ins Spiel, verlor gegen den amtierenden Feld-Vize-Meister am Ende jedoch in drei Sätzen (6:11, 2:11, 5:11).

Im zweiten Spiel gegen Gastgeber TSV Gärtringen hielt Tannheim im ersten Satz durchgehend gut mit, konnte sich aber keine Führung herausarbeiten. Das gelang im zweiten Durchgang besser, beim Stand von 7:7 verlor die Mannschaft aber dann die Durchschlagskraft.

Auch im dritten Satz gelang es den Tannheimerinnen nicht mehr, dominant und spielbestimmend zu agieren. Gärtringen war derweil auf Sicherheit bedacht und gewann das Spiel letztlich ungefährdet mit 11:7, 11:9 und 11:5. In der Tabelle steht der SVT als Neunter damit aktuell auf dem letzten Platz.