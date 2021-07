SVT muss im Abstiegskampf auf direkte Konkurrenz hoffen

SVT: C. Reisch, Mahle, Sellman, Hummel, Baur, Seitz, Kohler.

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben zum Saisonabschluss der Feldsaison in der 1. Bundesliga Süd keine Punkte verbuchen können. Beim Heimspieltag verlor der SVT gegen den TV Unterhaugstett und den TSV Ötisheim. Tannheim steht damit aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und muss nun nächstes Wochenende hoffen, dass die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf am letzten Spieltag patzt.

Beim Spieltag in Tannheim ging es für alle drei Mannschaften um den Klassenerhalt. Vor mehr als 150 Zuschauern startete der SVT gegen den bis dato punktgleichen TSV Ötisheim. Allen war nach SVT-Angaben die Nervosität anzumerken, sodass sich im ersten Satz keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte. Letztlich bewiesen die Frauen aus der Nähe von Pforzheim den längeren Atem und entschieden den Satz für sich (14:12). Im folgenden Durchgang schlichen sich vermehrt Fehler beim SV Tannheim ein, wodurch dieser deutlich mit 6:11 verloren ging. Den dritten Satz konnte der SVT wieder offener gestalten, aber auch die Wechsel in Abwehr und Zuspiel zeigten nicht den erhofften Erfolg, weshalb auch dieser mit 12:10 an die erfahrenen Ötisheimerinnen ging. Damit gewann der TSV das Spiel klar mit 3:0 und sammelte die wichtigen Punkte im Abstiegskampf.

Im zweiten Spiel des Tages gewann Unterhaugstett mit 3:0 gegen Ötisheim.

Danach traf der SV Tannheim auf den bis dahin souverän auftretenden TV Unterhaugstett. Vor allem die präzisen Angriffsschläge der TVU-Hauptangreiferin stellten die Tannheimerinnen vor viele Schwierigkeiten. Die ersten beiden Sätze musste der SVT deshalb auch deutlich mit 3:11 und 7:11 abgeben. Erst Mitte des dritten Durchgangs platzte der Knoten beim SV Tannheim, der diesen trotz eines zwischenzeitlich hohen Rückstands mit 11:9 gewann. Der vierte Durchgang gestaltete sich offen. Durch unnötige Fehler beim Heimteam entschied der TV Unterhaugstett den Satz letztlich knapp mit 12:10 für sich. Damit musste Tannheim auch das zweite Spiel mit 1:3 abgeben.