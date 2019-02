SVT kehrt ohne Punkte heim

Die Bundesliga-Faustballerinnen des SV Tannheim sind beim Spieltag in Neuenbürg leer ausgegangen. Die personell gebeutelte SVT unterlag dem TSV Dennach und dem TV Eibach.

Mit kleiner Besetzung, aber dennoch guter Laune traten die Tannheimerinnen die Auswärtsfahrt an. Stefanie Ebinger unterstützte das Team, da die Mannschaft wegen verletzungs- und krankheitsbedingter Ausfälle sonst nur zu viert gewesen wäre. Gleich im ersten Spiel musste der SVT gegen den Gastgeber und Tabellenführer TSV Dennach antreten. Tannheim hielt im ersten Satz von Beginn an gut mit, musste diesen jedoch mit 7:11 abgeben. Die kurz gespielten Bälle des TSV konnten fast immer abgewehrt werden, es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit langen und umkämpften Ballwechseln. Auch in Durchgang zwei hatte Dennach den längeren Atem und setzte sich mit 14:12 durch. Den letzten Satz verschliefen die Tannheimer zu Anfang und mussten so einem 0:6-Rückstand hinterherlaufen. Der SVT kämpfte sich nochmals zurück, hatte letztlich aber mit 6:11 das Nachsehen – die erste Niederlage war besiegelt.

Das zweite Spiel des Tages bestritt Tannheim direkt im Anschluss gegen den Dritten und Tabellennachbarn, den TV Eibach 03. Im ersten Satz hatte der SVT mit 11:7 das bessere Ende für sich.

In den folgenden drei Durchgängen war von allem etwas dabei. Die Tannheimerinnen konnten sich insgesamt gut behaupten, Eibach behielt allerdings die Oberhand und gewann das Spiel in vier Sätzen (7:11, 11:8, 11:7, 11:8). Trotz der Ergebnisse waren die Tannheimerinnen rückblickend mit ihrer Leistung mehr als zufrieden.

Am kommenden Wochenende steigt nun für den SVT der letzte Spieltag der Hallensaison 2018/2019 in Schwieberdingen.