SVT gelingt wichtiger Sieg

Eine Niederlage und ein Sieg: Das ist die Ausbeute der Faustballerinnen des SV Tannheim in der 1. Bundesliga Süd beim Spieltag in Segnitz gewesen. Der SVT unterlag den Gastgeberinnen und gewann gegen den TV Stammheim.

Nachdem die Tannheimerinnen wohl die ganze Saison auf Abwehrspielerin Anika Sellmann wegen einer Knieverletzung verzichten müssen und Simone Hummel (Abwehr/Zuspiel) in Segnitz nicht dabei sein konnte, trat der SVT personell geschwächt an. Gegen den TV Segnitz und den TV Stammheim standen zwei wichtige Spiele an. Klar war vor dem Spieltag: Zumindest eine der Partien musste man gewinnen, da diese Teams wohl mit Tannheim um den Klassenerhalt kämpfen werden.

Im ersten Spiel gegen den TV Segnitz starteten die Tannheimerinnen denkbar schlecht mit vielen Angabefehlern, zudem fehlte es in der Abwehr an Spritzigkeit und einer ordentlichen Ballannahme. Ebenfalls mangelte es an einem konsequenten und hohen Zuspiel. So ging der erste Satz an den Gegner. Im zweiten und dritten Satz konnte sich Tannheim trotz einiger Umstellungen nicht wesentlich steigern. Immer wieder passierten auf allen Positionen unnötige Fehler. Das Match ging somit verdient mit 0:3 verloren (6:11, 8:11, 4:11).

Mehr Sicherheit

Im nächsten Spiel gegen den Mitaufsteiger aus Stammheim konnten es die Tannheimerinnen nur besser machen. Mit nochmals wechselnder Aufstellung kam mehr Sicherheit ins Team. Durch einige stark abgewehrte Bälle und viele Schussangriffe hielt der SVT immer einen knappen Vorsprung. So gewann Tannheim nach einer gelungenen Partie glücklich mit 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) und holte wichtige zwei Punkte.

Am Sonntag, 10. Juni, findet der nächste Heimspieltag auf dem Tannheimer Sportplatz statt. Um 11 Uhr beginnt das erste Spiel des SVT gegen Vaihingen/Enz, der zurzeit den vierten Tabellenplatz belegt. In der dritten Partie spielt der SVT gegen den TV Obernhausen, der im Kampf um den Klassenerhalt sicher ebenfalls alles geben wird.