SVT geht positiv gestimmt in die Weihnachtstage

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben in der 1. Bundesliga Süd beim Heimspieltag in der Sporthalle in Rot/Rot zwei wichtige Punkte geholt. Zum Auftakt der Rückrunde bezwang der SVT den TV Obernhausen mit 3:2 (11:2, 9:11, 9:11, 11:6, 11:5). Die zweite Partie beim letzten Spieltag des Jahres verlor Tannheim gegen den TSV Calw mit 0:3 (7:11, 9:11, 10:12).

In Partie Nummer eins gegen den TV Obernhausen spielten die SVT-Frauen im ersten Durchgang wie aus einem Guss. Sie gewannen diesen mit 11:2. Mit viel positiver Energie startete Tannheim in den zweiten Durchgang, der aber knapp verloren ging (9:11). Auch im dritten Satz war den Tannheimerinnen wieder die Unsicherheit der vorangegangenen Spieltage anzusehen, auch dieser wurde mit 9:11 abgegeben. Dann zeigten die SVT-Frauen allerdings eine Reaktion. Sie erkämpften sich mental stark und mit einer guten Teamleistung die beiden folgenden Sätze (11:6, 11:5). Dadurch fuhr der SVT einen wichtigen 3:2-Erfolg im Abstiegskampf ein.

Im zweiten Spiel des Tages traf der TV Obernhausen auf den TSV Calw. Die Löwinnen aus der Hermann-Hesse-Stadt zogen ihr Spiel souverän durch und bezwangen den TVO klar in drei Sätzen.

In der letzten Begegnung des Spieltags stand der SV Tannheim dem amtierenden deutschen Hallenmeister TSV Calw gegenüber. Durch einen ruhigen und konzentrierten Aufbau gingen die Tannheimerinnen im ersten Satz in Führung. Das TSV-Team um Hauptangreiferin Henriette Schell fing sich jedoch recht schnell wieder, glich aus und holte sich Durchgang eins mit 11:7. Auch in den nächsten beiden Sätzen boten die Tannheimerinnen den Gästen Paroli. Sie agierten taktisch stark und mit platzierten Angaben auf Henriette Schell, wodurch der SVT zwischenzeitlich immer wieder vorn lag. Am Ende hatten aber die Gegnerinnen den längeren Atem und machten den Sieg perfekt (11:9, 12:10).

Auch wenn nur zwei von vier möglichen Punkten geholt wurden, gehen die Tannheimerinnen nun positiv gestimmt in die Weihnachtstage und überwintern auf Tabellenplatz sechs. Die Platzierung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der SVT weiter stark arbeiten muss: der SV Tannheim, der TV Obernhausen (7.) und der TSV Gärtringen (8.) haben jeweils das gleiche Punkteverhältnis (jeweils 6:14).

Das will der SVT beim nächsten Heimspieltag am 19. Januar 2020 ändern. Die Tannheimerinnen erwarten dann ab 11 Uhr den TSV Dennach und den TSV Gärtringen in Rot an der Rot.