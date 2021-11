SVT bezwingt Gärtringen zum Saisonauftakt

Nach dem coronabedingten Ausfall der vergangenen Hallensaison haben die Faustballerinnen des SV Tannheim in der 1. Bundesliga Süd ihren ersten Heimspieltag in Rot an der Rot nach zwei Jahren bestritten. Dem SVT gelang dabei zum Saisonauftakt ein Sieg gegen den TSV Gärtringen, zudem gab es eine Niederlage gegen den TSV Calw.

Im ersten Spiel des Tages spielte Tannheim gegen Gärtringen. Für beide Teams ging es bereits um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die Gäste starteten besser in die Partie und nach zwei verlorenen Sätzen (9:11, 8:11) standen die Tannheimerinnen bereits mit dem Rücken zur Wand. Vor allem die Nervosität und der Druck war den SVT-Frauen anzumerken. Ein taktischer Wechsel im dritten Durchgang brachte die Wende. Mit viel Spielwitz und einem ruhigen Spielaufbau gewann Tannheim die folgenden drei Sätze (11:8, 11:4, 11:7) und verbuchte damit die ersten zwei Punkte der Saison.

Im folgenden Spiel gewann Calw gegen Gärtringen klar (11:1, 11:3, 11:4). Im letzten Spiel des Tages war Calw mit seinen zwei Nationalspielerinnen der klare Favorit gegen Tannheim. Nachdem der SVT den ersten Satz deutlich verlor (5:11), kam in der Halle in Rot an der Rot etwas Spannung auf. Die Heimmannschaft stand kurz vor einem Satzgewinn, musste Durchgang zwei dann aber doch mit 14:15 abgeben. Im dritten Satz spielten die Schwarzwälderinnen dann wieder ihre Favoritenrolle aus und behielten mit 11:3 klar die Oberhand – die Niederlage des SVT war besiegelt. Am 28. November steigt nun der zweite Heimspieltag des SV Tannheim.