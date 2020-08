SVT beendet Saison als Tabellenletzter

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben die coronabedingt verkürzte Feldsaison in der 1. Bundesliga Süd als Tabellenletzter abgeschlossen. Am zweiten Spieltag verlor der SVT in Gärtringen gegen den TSV Ötisheim (6:11, 2:11, 4:11) und den TSV Gärtringen (4:11, 11:5, 3:11, 3:11). In Gärtringen waren die Plätze sieben bis neun ausgespielt worden. Absteiger gibt es in dieser Saison keine (SZ berichtete).

Der TSV Dennach (1.), der TSV Calw (2.) und der TSV Pfungstadt (3.) vertreten die 1. Bundesliga Süd derweil bei der DM am 5./6. September in Kellinghusen. Das ist das Ergebnis des zweiten Spieltags in Dennach gewesen. Dort war um die Plätze eins bis sechs gespielt worden.