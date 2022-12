SV Tannheim wahrt weiße Weste

Zwei Siege haben die Faustballerinnen des SV Tannheim am letzten Spieltag der Hinrunde in der 2. Bundesliga Süd in Schwabach gelandet. Damit wahrte der Tabellenführer mit 12:0 Punkte seine weiße Weste.

Im ersten Spiel gegen den TV Schwabach startete der SVT mit einer ungewohnten Aufstellung. Tannheim gewann Satz eins (11:7) und verlor die nächsten zwei Durchgänge (5:11, 7:11). Die Sätze vier und fünf gewann der SVT (11:4, 11:4), womit der erste Sieg eingetütet war. Gleich im Anschluss traf Tannheim auf den bis dahin noch ungeschlagenen SV Energie Görlitz. Erneut startete der SVT nach eigenen Angaben mit ungewohnten Unsicherheiten und so gingen die ersten beiden Sätze verloren (11:13, 10:12). Danach fanden die Tannheimmerinnen aber wieder ins und entschieden die weiteren Durchgänge für sich (11:9, 11:6, 11:7). Der erste Rückrundenspieltag steht für den SVT am Sonntag, 11. Dezember (Beginn 11 Uhr), in Staffelstein an. Dort trifft Tannheim auf den ASV Veitsbronn und den TSV Staffelstein.