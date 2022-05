SV Tannheim wahrt weiße Weste

Die Faustballer des SV Tannheim haben am letzten Spieltag der Hinrunde in der Landesliga Süd in Burghausen 4:0 Punkte eingefahren. Damit wahrte der SVT seine weiße Weste und belegt mit 10:0 Zählern Rang eins in der Tabelle.

Zum Beginn des Spieltags musste Tannheim gegen den Gastgeber SVW Burghausen antreten. Der SVT erwischte laut Mitteilung einen schlechten Start (3:7), konnte den ersten Satz aber nach einer taktischen Auszeit drehen und diesen mit 11:7 gewinnen. Davon sichtlich beflügelt holte sich Tannheim auch die nächsten beiden Durchgänge (11:1 11:7) und verbuchte somit dem ersten Sieg.

In der zweiten Partie gegen den SV WB Allianz München verlief der hart umkämpfte erste Satz bis zum 6:6 ausgeglichen. Danach konnte sich Tannheim aber absetzen und gewann Durchgang eins mit 11:8. Im Anschluss sicherte sich Tannheim auch die Sätze zwei und drei (11:2, 11:5) und machte damit den zweiten 3:0-Sieg des Tages perfekt.