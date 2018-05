SV Tannheim trauert um die Bundesliga

Die Hallenrunde in der 1. Bundesliga Süd ist für die Faustballerinnen des SV Tannheim mit einer großen Enttäuschung zu Ende gegangen. Nach den Niederlagen gegen den TSV Dennach (0:3) und den Gastgeber TV Vaihingen/Enz (2:3) am letzten Spieltag müssen die SVT-Frauen nach drei Jahren in die 2. Bundesliga Süd absteigen.

Der Abschied aus Liga eins war beim SV Tannheim mit vielen Tränen verbunden, da er gleich doppelt bitter war. Denn damit platzte auch der SVT-Traum, an der deutschen Meisterschaft teilnehmen zu können. Bei dieser sind die Tannheimerinnen am 3. und 4. März Ausrichter in enger Kooperation mit dem TSV Illertissen. Spielort wird die Vöhlinhalle in Illertissen sein.

Am letzten Spieltag in Vaihingen/Enz mussten die Tannheimerinnen zunächst eine klare 0:3 (6:11/4:11/7:11)-Niederlage gegen den Tabellenführer TSV Dennach hinnehmen.

Konstanz und Glück fehlen

Dann stand für den SVT das Duell um den Klassenerhalt gegen den direkten Konkurrenten TV Vaihingen/Enz an. Die SVT-Frauen wussten von Beginn an um die Brisanz des Spiels, zitterten aber von Anfang an. Zwar holten die Tannheimerinnen den Rückstand zu jedem Satzbeginn wieder auf, dennoch stellte sich keine Konstanz im Spiel des SVT ein. Lange Ballwechsel machten die Partie zäh und konnten von Tannheim nicht konsequent zu Ende gespielt werden. Bei anderen Bällen fehlte wiederum das so stark ersehnte Quäntchen Glück. Letztlich musste sich der SVT schließlich nach fünf Sätzen (15:14/10:12/7:11/11:9/4:11) geschlagen geben und rutschte dadurch auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Damit waren der Abstieg und die verpasste DM-Teilnahme besiegelt. Nach der Niederlage war die Trauer im SVT-Lager verständlicherweise groß.

Statistik des Spieltags

Ergebnisse (in Vaihingen/Enz): TV Vaihingen/Enz – TSV Dennach 0:3 (6:11/9:11/7:11), TSV Dennach – SV Tannheim 3:0 (11:6/11:4/11:7), TV Vaihingen/Enz – SV Tannheim 3:2 (14:15/12:10/11:7/9:11/11:4).

Abschlusstabelle der 1. Bundesliga Süd (Halle): 1. TSV Dennach 16 Spiele/45:4 Sätze/30:2 Punkte, 2. TSV Calw 16/41:13/26:6, 3. TV Eibach 16/36:19/22:10, 4. TV Stammheim 16/29:32/18:14, 5. TV Vaihingen/Enz 16/25:33/12:20, 6. TG Landshut 16/25:34/12:20, 7. TV Obernhausen 16/23:35/12:20, 8. SV Tannheim 16/20:36/10:22, 9. TV Unterhaugstett 16/8:4672:30.