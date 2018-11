SV Tannheim steht sich selbst im Weg

Mit zwei Niederlagen im Gepäck sind die Faustballerinnen des SV Tannheim aus Calw zurückgekehrt. Sowohl gegen den Gastgeber als auch gegen den TV Eibach unterlag der SVT am zweiten Spieltag der Hallensaison in der 1. Bundesliga in drei Sätzen. Angabenfehler, mangelnde Absprachen, Flüchtigkeitsfehler: Für die Tannheimerinnen war es ein Tag zum Vergessen. Mit 2:6 Punkten rangiert der SVT in der Tabelle nach vier Spielen nun auf Platz sieben.

Am kommenden Sonntag wollen die Tannheimerinnen nun zurück in die Erfolgsspur finden. Beim Heimspieltag ab 11 Uhr in der Sporthalle in Rot an der Rot trifft der SVT erneut auf den Tabellenzweiten TSV Calw sowie den Achten, den TV Stammheim.