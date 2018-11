SV Tannheim startet mit Heimspieltag

Für die Faustballerinnen des SV Tannheim beginnt am Sonntag die Hallensaison und damit die vierte Spielzeit in der 1. Bundesliga Süd. Zum Auftakt steht ein Heimspieltag an. Der SVT erwartet ab 11 Uhr den amtierenden deutschen Meister TSV Dennach sowie den TV Stammheim in der Sporthalle in Rot an der Rot. Die Tannheimerinnen freuen sich auf neue Herausforderungen und wollen alte Lasten zurücklassen.

Der SV Tannheim blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangene Hallensaison 2017/2018 zurück. Zusammen mit dem TSV Illertissen stemmte der SVT im März diesen Jahres die deutsche Meisterschaft. Beide Vereine wurden von circa 70 Helfern unterstützt und heimsten ein großes Lob der Deutschen Faustballliga (DFBL) für die professionelle Umsetzung der Veranstaltung ein. Der SV Tannheim hatte aber nicht aktiv teilnehmen dürfen an der DM wegen des Abstiegs aus der 1. Bundesliga Süd als Vorletzter. In diesem Zusammenhang traf die DFBL später die Entscheidung, das Regelwerk der Ausrichter anzupassen und die Hallenrunde 2018/2019 auf ausnahmsweise neun Mannschaften aufzustocken.

Dass die Hallensaison Spuren bei den Tannheimerinnen hinterlassen hatte, zeigt sich auch im Feld. Nach einem guten Start verlor die Mannschaft die wichtigen Spiele und beendete die Saison auf einem Abstiegsplatz. Trotz dieser schlechten Leistung setzte der Hauptverein SV Tannheim sein Versprechen um, das bisherige Trainingsfeld zu einem professionellen Faustballplatz umbauen zu lassen. Im August traf dann der TV Vaihingen/Enz überraschend die Entscheidung, die erste Frauenmannschaft sowohl aus der Feld- als auch der Hallenliga zurückzuziehen. Daher verblieb der SV Tannheim nach einem turbulenten Jahr doch noch sowohl in der Halle als auch im Feld in der 1. Bundesliga. Nun soll erstmal wieder Ruhe in die Faustballabteilung einkehren, heißt es aus dem SVT-Lager.

Stabilität finden und wieder zu den eigenen Stärken zurückkommen – das haben sich die SVT-Frauen als Ziele für die kommende Hallensaison gesteckt. Verschiedene Impulse wie extra Schlagtraining, Trainingslager oder Teambuilding-Maßnahmen sollen dabei auf allen Positionen für Sicherheit und Konstanz sorgen. Änderungen im Kader gab es kaum. Kathi Hammer, bisherige Spielertrainerin, möchte sich allerdings wieder voll auf ihre Karriere als Spielerin konzentrieren. Daher ist der SVT auch noch auf der Suche nach einem neuen Trainer oder einer Trainerin.

Nach zwei Vorbereitungsturnieren startet der SV Tannheim nun am kommenden Sonntag mit einem Heimspieltag gegen den TSV Dennach und den TV Stammheim in der Sporthalle in Rot an der Rot in die Saison. Dem Vernehmen nach geht Dennach auf Topniveau in die Hallensaison, während Stammheim noch dabei ist, sich nach dem Abgang von Angreiferin Jasmin Kienle neu zu finden. Dennoch hat der SV Tannheim das klare Ziel, unabhängig von den Gegnern, einen guten Saisonauftakt vor heimischem Publikum hinzulegen.