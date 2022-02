SV Tannheim sichert sich Vizemeisterschaft

Die Faustballer des SV Tannheim haben bei ihrem finalen Spieltag in der Landesliga Süd in Erolzheim Siege gegen den SV Allianz München und den SV Wacker Burghausen eingefahren. Damit sicherte sich der SVT (14 Spiele/37:12 Sätze/23:5 Punkte) auch rechnerisch die Vizemeisterschaft. Abzuwarten bleibt nun noch, wie der MTV Rosenheim (9/26:6/17:1) in den noch ausstehenden Spielen abschneidet.

Im ersten Spiel des Tages bekam es Tannheim mit dem SV Allianz München zu tun. Der SVT fand gut ins Spiel und gewann Satz eins (11:7). Nachdem Tannheim den zweiten Durchgang (8:11) abgegeben, holte sich der SVT die beiden folgenden Sätze (11:4, 11:7) und damit den Sieg. Im zweiten Spiel des Tages setzte sich das Team von Trainerin Sarah Reisch in drei Sätzen gegen den Tabellenvorletzten Burghausen (11:4, 11:6, 11:7) durch.