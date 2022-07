SV Tannheim sichert sich Meistertitel

Die Faustballer des SV Tannheim haben am letzten Spieltag der Feldsaison in der Landesliga Süd in Amendingen eine Niederlage und ein Unentschieden verbucht. Damit beendete das Team von Trainerin Sarah Reisch die Spielzeit mit 17:3 Punkten und sicherte sich den Meistertitel.

Der erste Tannheimer Gegner des Tages hieß SV Amendingen II. Der SVT fand von Anfang an nicht richtig ins Spiel und leistete sich einige Unsicherheiten. Tannheim verlor alle Sätze knapp (9:11, 9:11, 8:11) und damit war auch die erste Niederlage der Saison besiegelt.

In Spiel zwei traf Tannheim auf die erste Mannschaft des SV Amendingen. Der erste Satz verlief hart umkämpft und ging an das Heimteam (13:11). Im zweiten Durchgang gelang es den SVT-Männer ihr eigentliches Können auf den Platz zu bringen (11:5). In Satz drei ging es wieder eng zu und der Gastgeber behielt die Oberhand (11:9). Im Anschluss steigerten sich die Tannheimer wieder und gewannen den letzten Satz mit 11:6.