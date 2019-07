SV Tannheim macht den Titel perfekt

Die Faustballer des SV Tannheim haben am letzten Spieltag in Neugablonz die Meisterschaft in der Bezirksliga Schwaben perfekt gemacht. Im ersten Spiel musste der SVT gegen den Gastgeber antreten. Die Tannheimer kamen nicht gut ins Spiel und verloren Satz eins mit 7:11. Danach fingen sich die SVT-Spieler aber und holten sich die beiden folgenden Durchgänge (11:4, 11:8) – der erste Sieg war eingefahren. Im zweiten Spiel gegen Amendingen I ging die Zitterpartie weiter, wieder benötigte der SVT drei enge Sätze, um sich letztlich durchzusetzen (14:12, 9:11, 11:9). Im dritten Spiel traf der SVT auf den FC Burlafingen. Satz eins ging mit 11:7 an Tannheim, Durchgang zwei mit 12:10 an Burlafingen. In Durchgang drei behielt der SVT dann wieder die Oberhand (12:10) und gewann das Spiel. In der letzten Partie gegen den SV Amendingen II macht Tannheim den Sieg dann in zwei Sätzen klar (11:7, 11:4) und der Meistertitel war perfekt.

SVT: Felix Welser, Elias Traub, Florian Klang, Rainer Simon, Christian Seitz, Lukas Weimann, Andreas Angele.