SV Tannheim holt 4:4 Punkte beim Doppelspieltag

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben bei den jüngsten beiden Spieltagen in der ersten Bundesliga Süd zwei Siege und zwei Niederlagen eingefahren. Der SVT steht damit vor dem letzten Spieltag auf dem fünften Platz in der ersten Bundesliga.

Der SV Tannheim startete nach Segnitz, zum ersten von zwei Spieltagen an diesem Wochenende. Im ersten Spiel trafen die Tannheimer Frauen auf den Drittplatzierten TV Segnitz. Dieses Spiel verloren die Tannheimerinnen klar mit 0:3 Sätzen. Alle drei Sätzen verliefen gleich: Nach Startschwierigkeiten kämpfte sich die Mannschaft langsam zurück in das Spiel, konnte aber in den entscheidenden Phasen nicht punkten. Letztendlich gewann der TV Segnitz alle drei Sätze deutlich mit 11:7.

Im zweiten Spiel traf der SV Tannheim auf den amtierenden deutschen Feldmeister TSV Dennach. Auch hier war für die Tannheimerinnen nichts zu holen. Eingeschüchtert von den drei Nationalspielerinnen auf gegnerischer Seite agierte Tannheim unsicher. Neben gut platzierten Angriffen der Dennacherinnen schlichen sich auf allen Positionen Leichtsinnsfehler ein. Somit ging das Spiel 3:0 an den Gegner (11:2, 11:6, 11:5).

Direkt nach den Spielbegegnungen fuhr der SV Tannheim weiter in Richtung Sachsen. Nach einem gemütlichen Mannschaftsabend ging es ausgeschlafen am nächsten Morgen auf den Sportplatz des FSV Hirschfelde. Hier wartete neben dem Gastgeber noch der TV Käfertal – es ging also um vier wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Pünktlich zum ersten Spiel gegen Hirschfelde begann es zu regnen, was den Tannheimer Frauen in die Karten spielte: Durch gute Abwehraktionen und gutes Stellungsspiel punkteten die Angreiferinnen immer wieder platziert im gegnerischen Feld. Dies spiegelte sich in den einzelnen Satzergebnissen wider (11:6, 11:7, 11:7), sodass das Spiel mit 3:0 an den SV Tannheim ging.

Danach traf Tannheim auf den TV Käfertal. Durch anfängliche Unsicherheiten ging der erste Satz knapp mit 14:12 an die Mannheimerinnen. In den folgenden beiden Sätzen zeigte der SV Tannheim sein Können und gewann diese mit 11:8 und souverän mit 11:3. Allerdings konnten die Tannheimer Frauen nicht an die gute vorherige Leistung anknüpfen und mussten den vierten Satz mit 9:11 abgeben. Folglich ging es in den Entscheidungssatz, der zu Beginn besser für Käfertal verlief.

Die Tannheimerinnen rannen schnell einem 1:5-Rückstand hinterher. Trotzdem wurde das Spiel zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SV Tannheim mit großem Siegeswillen und konnte zum 9:9 ausgleichen. Nach spannenden Ballwechseln endete der Satz erst bei 14:12 zugunsten der Tannheimer Frauen. Nach diesem spannenden Fünfsatzspiel reiste das Team mit vier Punkte im Gepäck wieder zurück in die Heimat.