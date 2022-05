SV Tannheim gelingt erster Saisonsieg

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben beim zweiten Auswärtsspieltag in Pfungstadt (Hessen) den ersten Saisonsieg gelandet. Dieser gelang gegen den TSV Gärtringen, während es gegen die Gastgeberinnen eine Niederlage gab.

Im Spiel gegen den TSV Gärtringen ging es für Tannheim um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Während Gärtringen auf seine etatmäßige Angreiferin verzichten muss, konnte Tannheim personell aus den Vollen schöpfen. Die ersten beiden Sätze gestalteten die beiden Mannschaften zunächst offen, die entscheidenden Punkte machten am Ende aber die Tannheimerinnen (11:8, 11:9). Mit der Führung im Rücken konnte der SVT in der Folge befreit aufspielen. Den dritten Satz holte sich Tannheim mit 11:5 und damit den ersten Saisonsieg.

Im letzten Spiel des Tages traf der SVT auf den Gastgeber TSV Pfungstadt. Von Anfang an bot sich den Zuschauern ein offenes Spiel. Bis zum 8:8 konnten die Tanheimerinnen in jedem Satz immer gut mithalten, zogen dann aber jeweils den Kürzeren und verloren so mit 0:3 (8:11, 8:11, 9:11). So rangiert der SVT mit nun 2:6 Punkten auf Tabellenplatz sechs.

Am nächsten Wochenende geht es für Tannheim mit dem dritten Hinrundenspieltag in Calw weiter. Der erste Heimspieltag des SVT findet am 29. Mai (Spielbeginn: 11 Uhr) auf dem Tannheimer Sportplatz statt.