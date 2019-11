SV Tannheim geht auswärts leer aus

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben in der 1. Bundesliga Süd in Gärtringen gegen den Gastgeber mit 2:3 (12:10, 11:8, 3:11, 2:11, 9:11) verloren. Auch im zweiten Spiel gegen den TSV Dennach ging der SVT mit 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 2:11). In der Tabelle belegt der SVT nach dem zweiten Spieltag Rang sechs mit 2:6 Punkten.

Das erste Spiel bestritten die Tannheimerinnen gegen den Gastgeber TSV Gärtringen. Die ersten beiden Sätze verliefen nach Plan, der SVT konnte seine eigene Spieltaktik durchbringen und lag mit 2:0 vorn (12:10, 11:8). Dann wendete sich das Blatt. Der SVT machte mehr Fehler und verlor die Durchgänge drei und vier schnell (3:11, 2:11). In Satz fünf fand Tannheim zurück ins Spiel und wechselte beim Stand von 6:4 die Seiten, ehe sich erneut eigene Fehler einschlichen. Letztlich musste der SVT den Satz (9:11) sowie dann auch das Spiel mit 2:3 an Gärtringen abgeben.

Die Niederlage trübte die Stimmung beim SVT nur kurz. Direkt im Anschluss ging es gegen den amtierenden Weltpokalsieger aus Dennach weiter. Tannheim startete mit einem schönen Aufbauspiel und taktisch gezielten Bällen im Angriff in die Partie und holte sich Satz eins mit 11:8. Im zweiten und dritten Durchgang war es weiterhin ein Spiel auf Augenhöhe, jedoch hatte Dennach jeweils das bessere Ende für sich (8:11;7:11). Im vierten Satz machte sich dann das vorherige Fünfsatz-Spiel bemerkbar, sodass den SVT-Angreiferinnen der Druck in den Angaben fehlte. Dadurch hatte Dennach leichtes Spiel und zeigte, dass man nicht umsonst Weltpokalsieger ist (2:11). Das letzte Spiel des Tages gewann Dennach klar mit 3:0 (11:1,11:4,11:5) gegen den TSV Gärtringen.

Weiter geht es für den SVT am Sonntag, 1. Dezember, ab 11 Uhr mit einem Heimspieltag in der Sporthalle in Rot an der Rot.