SV Tannheim braucht Punkte beim letzten Heimspieltag

Die Faustballerinnen des SV Tannheim bestreiten am Sonntag in der 1. Bundesliga Süd den letzten von drei Heimspieltagen. Zu Gast sind ab 11 Uhr in der Sporthalle in Rot/Rot der TSV Gärtringen und der TSV Dennach. Für den SVT startet mit dem Heimspieltag die letzte heiße Phase der Hallensaison. Tannheim hat auf Tabellenplatz sechs überwintert. Aber gleich zwei weitere Mannschaften haben 6:14 Punkte. Lediglich das Satzverhältnis sorgt dafür, dass sich der TV Obernhausen aktuell mit dem siebten Platz und der TSV Gärtringen mit Rang acht begnügen muss. Zwei Zähler im ersten Spiel gegen den direkten Konkurrenten Gärtringen sind demnach das Ziel für Sonntag. Das Hinrundenspiel endete zugunsten des TSV, weshalb die Tannheimerinnen mit ihren Trainingslagerpartnerinnen noch eine Rechnung offent haben. Ganz entspannt kann dagegen der TSV Dennach den Spieltag angehen. Mit 16:0 Punkten und gerade einmal zwei verlorenen Sätzen liegen die Schwarzwälderinnen unangefochten auf Platz eins der Tabelle. Zudem haben die „Pink Ladys“ am vergangenen Wochenende zum sechsten Mal in Folge den Europapokal gewonnen und damit wieder einmal ihre internationale Dominanz bewiesen. Die Tannheimerinnen werden dennoch versuchen, dem frischgebackenen Europapokalsieger einen Satz abzuluchsen.