SV Tannheim behauptet Tabellenplatz eins

Drei Spiele, drei Siege: Das ist die Bilanz der Faustballer des SV Tannheim am vierten Spieltag in der Landesliga Süd gewesen. Ausrichter war der SV Amendingen. Unter 2G-plus-Bedingungen wurden dabei schon die ersten Rückrundenspiele ausgetragen. Mit nun 14:2 Punkten steht der SVT weiter auf Platz eins der Tabelle.

Der SV Tannheim startete gegen den Gastgeber Amendingen in den Spieltag. Dabei konnte der SVT an die sehr gute Leistung aus der Hinrunde anknüpfen, leistete sich aber auch einige unnötige Fehler. Am Ende stand ein 3:0 (11:5, 11:6, 11:6)-Erfolg für Tannheim.

Nächster SVT-Gegner war der TSV Unterpfaffenhofen II, gegen den das Hinrundenspiel noch klar gewonnen wurde. Diesmal tat sich Tannheim aber schwer. Satz eins ging verloren (7:11). Im zweiten Durchgang fing sich der SVT dann wieder und gewann diesen deutlich (11:6). Im dritten Satz wurde es wieder spannend, Tannheim behielt mit 11:9 die Oberhand und blieb im Anschluss dran. Mit 11:8 ging Satz vier an den SVT und damit der Sieg.

Direkt im Anschluss kam es zum Lokalderby gegen den SV Erolzheim. Von Beginn an ließen die Tannheimer gegen die leicht ersatzgeschwächten Erolzheimer nichts anbrennen. So wurden die ersten beiden Sätze klar gewonnen (11:2, 11:1). Im dritten Durchgang schlichen sich danach etliche Fehler im SVT-Spiel ein. Dennoch fing sich Tannheim erneut nach einer Auszeit durch Trainerin Sarah Reisch und konnte somit auch den letzten Satz knapp mit 11:9 gewinnen.