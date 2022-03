Stiftung setzt Wirken eines Pfarrers fort

Die von der Kreissparkasse Biberach gegründete Stiftung pro bono BC hat gemeinsam mit Kirchengemeinderat Tannheim die Stiftung „Pfarrer Günter Hütter“ errichtet. Die Treuhandstiftung soll damit die Pläne des jüngst verstorbenen Pfarrers umsetzen.

Das Stiftungsvolumen von 100 000 Euro stammt aus dem Nachlass des Priesters Günter Hütter, der knapp 25 Jahre die Kirchengemeinde Tannheim geprägt hat. Stiftungszweck ist die sozial-caritative Unterstützung von in Not geratenen Menschen und Familien in der Gemeinde Tannheim und der Seelsorgeeinheit Rot-Iller.

Aus Anlass seines 80. Geburtstags hat sich Günter Hütter entschieden, mit einer Stiftung einen Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten. Doch verstarb Pfarrer Hütter schon kurze Zeit später am 2. Dezember 2021 in Memmingen. Seinem Tod war eine Erkrankung vorangegangen. Hütter hinterließ seiner ehemaligen Kirchengemeinde den Willen und die Zusage, eine Stiftung in seinem Namen zu errichten. „Das Stiftungsvolumen legt die Kreissparkasse Biberach als Treuhänderin verantwortungsvoll an, um mit den Erträgen bestmöglich den Stiftungszweck zu verfolgen“, versichert Nikolaus Stetter, Vorstand der Stiftung pro bono BC, bei der Übergabe der Stiftungsurkunde in der Tannheimer St.-Martins-Kirche.

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die finanzielle Förderung und Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen. Zusätzlich sieht der Zweck kulturelle Aktivitäten im Rahmen der kirchlichen Arbeit vor. „Hierdurch unterstützt uns Pfarrer Günter Hütter mit all seiner Nächstenliebe über den Tod hinaus und führt sein Wirken in der Kirchengemeinde fort“, erläuterte Pater Johannes-Baptist Schmid, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rot-Iller. Er und Mitglieder des örtlichen Kirchengemeinderats gehören dem Kuratorium der Stiftung an. Dabei koordinieren sie die Vergabe der Stiftungsgelder und organisieren weitere Spenden und Zustiftungen aus der Bevölkerung.

1941 in Stuttgart geboren und 1968 zum Priester geweiht kam Günter Hütter über Stationen in Spaichingen, Kisslegg und zehn Jahre als Pfarrer in Aalen-Unterkochen 1983 nach Tannheim. Dort blieb er auch in seinem Ruhestand, den er nach knapp 25-jährigem Wirken am östlichen Rand der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jahr 2007 antrat. Im früheren Dekanat Ochsenhausen kümmerte er sich zunächst als Kämmerer um die finanziellen Belange und leitete es dann von 1992 bis 2002. Nicht nur die Predigten des Priesters orientierten sich am Puls der Zeit und waren vom Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägt. Der Geistliche förderte auch die Einführung der organisierten Nachbarschaftshilfe, die bis heute eine wichtige Säule im sozialen Bereich darstelle, heißt es in einer Mitteilung der Kreissparkasse.

Die Stiftung pro bono BC bietet als eine der größten Stiftungen ihrer Art in Baden-Württemberg die Möglichkeit, eine Treuhandstiftung oder eine selbstständige Stiftung zu gründen. Mit der Unterstützung unter dem Dach der pro bono BC gelinge die Errichtung ebenso gut wie das nachhaltige Engagement für bestimmte Zwecke, welche jeweils die Stifterin oder der Stifter festlegt.