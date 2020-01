Stützle aus Fördergruppe verabschiedet

Mit Beginn des Jahres 2020 gehört der Jahrgang 2007 zu den Fußball-Regionalfördergruppen des WFV. So wurden am vergangenen Sonntag 33 Spielerinnen aus den Fußballbezirken Bodensee, Riß, Donau, Zollern und Schwarzwald in die Sporthalle nach Krauchenwies eingeladen. Aus dem Bezirk Riß waren dies Tabea Einfalt (FV Olympia Laupheim), Celine Fuchs (TSV Wain), Lea Schmidt (SV Binzwangen/SV Alberweiler) und Paulina Stützle (SV Tannheim).

Zusätzlich hatten noch acht Spielerinnen aus dem Bezirk nördlicher Schwarzwald eine Einladung bekomme. Da zeitgleich Hallenturniere und andere Veranstaltungen waren, kamen 28 Mädchen, um beim ersten Training von Rosi Fröhlich und Siegfried Hummel dabei zu sein. Nach dem Training gab es eine kleine Besprechung mit den anwesenden Eltern.

Dabei wurde Pauline Stützle vom SV Tannheim mit einem Geschenk aus der Talentfördergruppe von Fröhlich und Hummel verabschiedet.