SGM will Trendwende einleiten

Die SGM Aitrach/Tannheim ist in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am nächsten Spieltag auswärts gefordert. Die SGM tritt beim TSV Ratzenried an (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr).

Die SGM steht nach zwei Spieltagen mit einem Sieg und einer Niederlage da und belegt momentan den neunten Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende unterlag Aitrach/Tannheim gegen den Türk SV Wangen mit 0:4. Gegen Ratzenried will die SGM nun die Trendwende einleiten. Dies wird aber kein leichtes Unterfangen. Der TSV ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und scheint aktuell in guter Verfassung zu sein. Daher geht Ratzenried auch favorisiert in die Partie.