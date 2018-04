Die SGM Aitrach/Tannheim hat 0:4 gegen Neuravensburg verloren.

In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Die SGM scheiterte sowohl am Torhüter als auch am Aluminium. Nach dem Wechsel waren die Gäste am Drücker, erarbeiteten sich die besseren Torchancen und wussten diese zu nutzen. Tore: 0:1, 0:4 Philipp Rief (50., 70.), 0:2 Levin Schollenbruch (56.), 0:3 Fabian Hirscher (63.). Bes. Vork.: Kevin Kaufmann verschießt Foulelfmeter (12. SGM).