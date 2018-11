SGM unterliegt zu Hause Wangen II

Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee ihr letztes Spiel des Jahres verloren. Die SGM unterlag zu Hause in der Nachholpartie des elften Spieltags mit 0:1 (0:0) gegen den FC Wangen II. Der FCW II hatte über 90 Minuten hinweg Feldvorteile. Die SGM-Abwehr stand aber gut und ließ nur wenige Torchancen des Aufstiegsaspiranten zu. Nur einmal war die SGM-Defensive nicht im Bilde, was Wangens Dominik Maier nutzte und per Kopf den einzigen Treffer des Tages erzielte (83.). Die größte SGM-Chance hatte Kapitän Markus Rock, er zögerte aber vor dem gegnerischen Tor zu lange und wurde im letzten Moment noch abgegrätscht (66.). „Ein Remis wäre gerecht gewesen“, lautete das Fazit von Tannheims Abteilungsleiter Edelbert Fakler.