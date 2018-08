Mit dem Ziel Klassenerhalt geht die SGM Aitrach/Tannheim die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee an. Zum Auftakt tritt die SGM beim Aufsteiger SV Beuren II an (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr).

Drei Abgänge hatte die SGM in der Sommerpause zu verzeichnen: Christian Villinger (wechselte zum SV Ochsenhausen), Daniel Oswald (TV Erkheim) und Kevin Kaufmann (Karriereende). „Die Abgänge wiegen schwer, alle waren tragende Säulen der Mannschaft“, sagt Edelbert Fakler, Abteilungsleiter des SV Tannheim. „Auch deshalb kann das Ziel nur Klassenerhalt heißen.“

Auf der Seite der Zugänge stehen fast nur Spieler aus der eigenen Jugend. „Einige haben das Potenzial für die ,Erste‘. Alle müssen sich aber erst einmal im Aktivenbereich zurechtfinden“, so der SVT-Abteilungsleiter. Als größte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sieht er neben Aufsteiger Beuren II, den FC Leutkirch II, den TSV Röthenbach und Aufsteiger TSV Wohmbrechts. Zwei Direktabsteiger wird es geben, eventuell auch drei. „Wir wollen mindestens drei Mannschaften hinter uns lassen“, sagt Edelbert Fakler.