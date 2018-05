SGM muss weiter punkten

Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee den TSV Heimenkirch II zu Gast. Anstoß in Tannheim ist am Sonntag um 15 Uhr. Die SGM steht auf Tabellenplatz neun und hat zuletzt durch den 6:1-Erfolg gegen den Türk SV Wangen wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Dennoch ist der Klassenerhalt noch nicht sicher, es muss weiter gepunktet werden. Nur vier Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, drei sind es auf Abstiegsrelegationsplatz elf. Derlei Sorgen hat der Siebte, Heimenkirch II (33 Punkte), nicht. Das Hinrundenspiel gewann die SGM mit 3:1.