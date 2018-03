SGM muss in Bezirkspokal und Liga ran

Die SGM Aitrach/Tannheim ist am Osterwochende in zwei verschiedenen Wettbewerben gefordert. Am Samstag, 31. März, empfängt die SGM im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals Bodensee in Tannheim den Bezirksligisten SV Haisterkirch (Anpfiff: 15 Uhr). Der SVH geht als das klassenhöhre Team als Favorit in die Partie.

Am Ostermontag, 2. April, gastiert Aitrach/Tannheim dann in der Kreisliga A III Bodensee bei der SGM Dietmanns/Hauerz (Anstoß: 15 Uhr). Der Gastgeber ist Tabellenfünfter (24 Punkte). Aitrach/Tannheim ist Neunter (19 Punkte) und geht auch in dieses Spiel als Außenseiter. Chancenlos sind die Gäste aber nicht, das Hinrundenspiel gewannen sie mit 4:3.