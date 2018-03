SGM muss beim Spitzenreiter ran

Mit dem Mitte November vollständig ausgefallenen 13. Spieltag startet die Fußball-Kreisliga A III Bodensee am 17./18. März aus der Winterpause, ehe die Saison eine Woche später, am 25. März, mit dem 15. Spieltag regulär fortgesetzt wird. Die SGM Aitrach/Tannheim (Platz 9, 16 Punkte) muss beim Tabellenführer FC Lindenberg antreten (Sonntag, 15 Uhr).

Mit der Leistung seiner SGM war Trainer Anton Villinger in der Hinrunde „recht zufrieden“, zumal sein Team noch ein zusätzliches Nachholspiel in der Hinterhand habe. So sieht er in Sachen Klassenerhalt kein Problem. „Es wird schwierig, aber wir schaffen das schon.“ Nicht gänzlich reibungslos verlief aus seiner Sicht die wegen des angesetzten Nachholspieltags ohnehin schon verkürzte Vorbereitung, während der aufgrund des fehlenden Kunstrasenplatzes witterungsbedingt nicht immer wie gewünscht trainiert werden konnte. Darüber hinaus habe der Trainingsplatz in Tannheim nicht genutzt werden können. Erschwerend hinzu kommt, dass Abwehrspieler Jan Kirschner aus beruflichen Gründen kürzertreten wird. Darüber hinaus wechselte Frederik Bölke zum TSV Ottobeuren II. Zugänge gab es keine.