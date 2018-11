SGM ist klarer Außenseiter im letzten Spiel des Jahres

Die SGM Aitrach/Tannheim hat im letzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee den FC Wangen II zu Gast. Das Nachholspiel des elften Spieltags wird am Samstag um 14.30 Uhr in Tannheim angepfiffen. Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt. Der FC Wangen II ist Dritter und geht als klarer Favorit in die Partie beim Tabellenzehnten. Wangen II (37:19 Tore) hat in den bisherigen 13 Spielen 26 Punkte geholt, doppelt so viele wie die SGM (16:31 Tore). Während der FCW II mit einem Sieg den Kontakt zu Spitzenreiter Türk SV Wangen (14 Spiele/33 Punkte) halten will, benötigt die SGM weiter dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.