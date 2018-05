SGM ist bei Deuchelried gefordert

Die SGM Aitrach/Tannheim ist in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee beim SV Deuchelried gefordert. Anstoß ist am Donnerstag um 15 Uhr. Die Situation der SGM im Kampf um den Klassenerhalt hat sich nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Eglofs am vergangenen Wochenende verschärft. Nur ein Punkt Vorsprung beträgt der Vorsprung auf Abstiegsrelegationsplatz elf sowie den ersten direkten Abstiegsplatz. Mit dem SV Deuchelried, der als Tabellenvierter jenseits von Gut und Böse steht, wartet nun eine schwere Aufgabe auf die SGM. Das Hinrundenspiel dürfte jedoch Hoffnung machen. Dieses gewann Aitrach/Tannheim gegen Deuchelried mit 2:1.