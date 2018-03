SGM hat Heimrecht gegen Wangen II

Die SGM Aitrach/Tannheim empfängt in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee den FC Wangen II. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr in Aitrach angepfiffen. Mit Wangen II hat die SGM noch eine Rechnung aus dem Hinrundenspiel offen. Das gewann der FCW II mit 3:2. Die Wangener stehen in der Tabelle auf Platz fünf (14 Spiele/22 Punkte). Die SGM (16 Punkte) ist Neunter und hat eine Partie weniger absolviert als der kommende Gegner. Aitrach/Tannheim zeigte sich im bisherigen Saisonverlauf bei Heimspielen stärker (zehn Punkte) als auf fremdem Terrain und muss dies am Sonntag erneut zeigen, um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen.