SGM gastiert zum Auftakt beim Spitzenreiter Wangen

Eine sehr schwere Aufgabe erwartet die SGM Aitrach/Tannheim zum Auftakt der Restrunde in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee. Der Tabellenzehnte muss beim Spitzenreiter Türk SV Wangen antreten (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr). Am Sonntag nächster Woche wartet dann in Aitrach gleich der nächste dicke Brocken auf die Mannschaft von Trainer Anton Villinger – der Tabellenzweite TSV Ratzenried.

„Wir nehmen es, wie es kommt. Vielleicht ist ja auch von Vorteil, dass wir so früh auf die Topteams treffen“, sagt Edelbert Fakler, Abteilungsleiter des SV Tannheim, mit Blick auf das Auftaktprogramm. Im Spiel am Sonntag gegen den Türk SV Wangen, gegen den die SGM das Hinrundenspiel mit 0:4 verlor, sieht er seine Mannschaft als „krassen Außenseiter“. „Das ist eine ganz spielstarke Mannschaft“, so Fakler. 33 Punkte holte der Türk SV in den bisherigen 14 Spielen, deren 13 Aitrach/Tannheim. Entsprechend klar formuliert der SVT-Abteilungsleiter den Klassenerhalt als Saisonziel. Dabei mithelfen soll auch der einzige Zugang – Abgänge gab es keine – in der Winterpause: Benjamin Endres kam vom FC Leutkirch II zur SGM. „Er ist ein Verteidiger. Von ihm erhoffen wir uns einiges“, sagt Fakler. „Bisher hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Ich denke, dass er am Sonntag in der Startelf stehen wird.“ Fehlen wird hingegen Florian Villinger, der sich im vorletzten Testspiel gegen den SC Ronsberg einen Bänderdehnung im Sprunggelenk zugezogen hatte.