SGM empfängt Türk SV Wangen

Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am zweiten Spieltag den Türk SV Wangen zu Gast. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Aitrach. Die SGM ist mit einem 2:1-Sieg beim SV Beuren II in die Saison gestartet, während sich die Wangener 3:3 vom TSV Röthenbach trennten. In der vergangenen Spielzeit bezwang die SGM den Türk SV zu Hause mit 6:1, in Wangen hieß es am Ende 2:2. Aufgrund des Heimvorteils geht Aitrach/Tannheim favorisiert in die Partie.