Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee den FC Leutkirch II zu Gast. Anstoß in Tannheim ist am Sonntag, 14. April, um 15 Uhr. Beide Mannschaften befinden sich in Abstiegsgefahr, beide trennen in der Tabelle nur vier Punkte. Für den Tabellenelften Aitrach/Tannheim ist ein Sieg gegen das Schlusslicht Pflicht, um nicht in noch ärgere Bedrängnis zu kommen. Das Hinrundenspiel endete 1:1.