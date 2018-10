Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am Sonntag eine hohe Hürde zu bewältigen: Tabellenführer FC Wangen II ist zu Gast. Anstoß in Tannheim ist um 15 Uhr. Der SGM gelang vor Wochenfrist mit dem 1:0 gegen Heimenkirch II der zweite Saisonsieg. Dennoch blieb Aitrach/Tannheim Tabellenvorletzter. Der FCW II sammelte in zehn Spielen bislang 22 Punkte ein und geht als Favorit in die Partie.