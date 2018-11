Einen sehr wichtigen und hart umkämpften 4:3 (3:1)-Sieg hat sich am Sonntag in der Fußball-Kreisliga Bodensee A III die SGM Aitrach/Tannheim in Scheidegg erarbeitet.

Sie verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A III Bodensee.

Tore: 0:1, 0:2 Florian Villinger (2., 24.), 1:2, 2:3 Pius Wilges (41., 49.), 1:3, 1:4 Gabriel Jehle (45., 48.), 3:4 Pathy Mandeko (77.).