Schwerer Unfall durch Aquaplaning auf A 7

In der Nacht vom Freitag auf Samstag, kurz vor Mitternacht, ist ein 21-jähriger Autofahrer auf der A 7 verunglückt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr er in Fahrtrichtung Norden auf Höhe des Autobahnkreuzes Memmingen. Die Fahrbahn war durch Starkregen sehr nass und der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Aufgrund Aquaplaning verlor er in einer lang gezogenen Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug, prallte in die rechte Schutzplanke prallte und riss neun Felder Schutzplanke aus der Verankerung. Dann wurde das Auto über die Fahrbahn nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert, wo es drei Felder der Planke beschädigte. Nach circa 150 Metern blieb das Auto völlig zerstört auf der Überholspur liegen.

Lkw-Fahrer ist Ersthelfer

Ein 49-Jährige Lkw-Fahrer wurde Zeuge des Unfalls und war anschließend Ersthelfer. Der Autofahrer blieb unverletzt, seine drei Beifahrer im Alter zwischen 18 und 24 wurden mit Rettungswagen schwerverletzt in Kliniken eingeliefert. Den 21-jährigen Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Da die Fahrbahn an der Unfallstelle über 150 Meter mit schmierigen Betriebsstoffen verschmutzt waren, musste die Fahrbahn mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei Memmingen zur technischen Hilfeleistung, Absicherung der Unfallstelle und Verkehrslenkung eingesetzt. Die Autobahn Richtung Norden musste circa Stunde komplett gesperrt werden.