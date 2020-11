Schnelleres Internet für 70 Haushalte und acht Betriebe

Für die Versorgung des Tannheimer Ortsteils Egelsee und des Gewerbegebiets ist vor kurzem ein neues Breitbandnetz in Betrieb genommen worden. Das teilt die Gemeinde mit. Wie es in der Mitteilung heißt, hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Komm Pakt Net, den Ingenieurbüros AGP und Geo Data für das Gewerbegebiet und für den westlichen und mittleren Teil von Egelsee die Breitbandinfrastruktur ausgebaut, um die derzeitige Internetversorgung zu verbessern.

Die Erschließung erfolgte mit sogenannter FTTC-Technik (Abkürzung für Englisch Fiber to the Curb). Dabei wurde der Verteilerkasten in Egelsee in der Nähe der Kapelle an das Glasfasernetz angebunden. Die Verbindung vom Verteilerkasten zu den einzelnen Gebäuden blieb die bestehende Kupferleitung. Durch diese Technik sind nun Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit pro Sekunde möglich. Laut Mitteilung profitieren rund 70 Haushalte von dem Ausbau. Sie können schnelles Internet von der NetCom BW beziehen.

Im Gewerbegebiet wurde durch die Kommune ein leistungsstarkes Glasfasernetz aufgebaut und für acht Gewerbetreibende ein direkter Anschluss ihres Gebäudes an das Glasfasernetz (FTTB) geschaffen. Dadurch sind jetzt Bandbreiten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde möglich. Für den Aufbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes erhält die Gemeinde vom Land Baden-Württemberg eine Förderung in Höhe von rund 150 000 Euro.