Rathaussanierung prägt den Haushalt

Der Tannheimer Gemeinderat hat diese Woche den ersten Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verabschiedet. Bei den Investitionen steht im Haushaltsjahr 2019 erwartungsgemäß die Rathaussanierung im Fokus, eine erste Rate mit 800 000 Euro ist hierfür eingeplant. Insgesamt sind für Investitionen 2,4 Millionen Euro berücksichtigt. Finanziert werden kann dies alles ohne Kredite. Auch die mittelfristige Finanzplanung sieht keine Kredite vor, sodass Tannheim 2022 schuldenfrei sein könnte.

Kämmerer Raimund Blanz stellte dem Gemeinderat am Montagabend den Haushaltsplan, der jetzt aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt besteht, vor. Die Gemeinde Tannheim startet in das neue Haushaltszeitalter im Ergebnishaushalt mit geplanten ordentlichen Erträgen von 4,7 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von rund 4,4 Millionen Euro, sodass ein ordentliches Ergebnis von 300 000 Euro erwartet wird. Gute Voraussetzungen also für 2019. Im Finanzhaushalt, der auch die Investitionen beinhaltet, ist ein Saldo von 1,3 Millionen Euro abgebildet. „Dieser Betrag wird unserer Liquidität entnommen“, sagt Blanz im SZ-Gespräch, diese sollte zu Jahresbeginn bei 4,4 Millionen Euro liegen. „Wir haben in der Vergangenheit viel angespart“, so Blanz.

Einen Kredit muss Tannheim folglich nicht aufnehmen, der Schuldenstand liegt zu Beginn des Haushaltsjahres ohnehin bei überschaubaren 174 000 Euro. Weitere 60 000 Euro sollen 2019 getilgt werden. Wie Blanz weiter erklärt, will Tannheim im Kernhaushalt Mitte 2022 schuldenfrei sein – sofern es bis dahin zu keiner unvorhergesehenen Kreditaufnahme kommt. Wichtigste Einnahmequellen sind für Tannheim auch 2019 die Schlüsselzuweisungen (1,6 Millionen Euro) und die Einkommensteueranteile (1,4 Millionen Euro). Die Gewerbesteuer bewegt sich mit rund 230 000 Euro auf konstantem Niveau.

2,4 Millionen Euro sind 2019 für Investitionen veranschlagt. Angeführt wird die Liste von der Rathaussanierung. 800 000 Euro sind für das Großprojekt in diesem Jahr eingeplant, weitere 600 000 Euro im kommenden Jahr. Der Grunderwerb für das Baugebiet „Berkheimer Weg“ schlägt sich mit 460 000 Euro nieder, der Breitbandausbau im Gewerbegebiet und in einem Teilbereich von Egelsee mit 380 000 Euro. Für die Sanierung der Ortsmitte ist ein Restbetrag von 320 000 Euro eingestellt.

In der mittelfristigen Finanzplanung geht Kämmerer Blanz davon aus, dass die Liquidität 2020 zunächst wegen der Rathaussanierung und der Erschließung des Baugebiets nochmals abnimmt. Ab 2021 sollten sich die finanziellen Mittel der Gemeinde durch die Bauplatzverkäufe wieder erholen. Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung einstimmig.