Rat befasst sich mit Breitbandausbau

Eine Sitzung des Tannheimer Gemeinderats findet am Dienstag, 28. Juli, um 18.30 Uhr im Saal des Dorfgemeinschaftshauses statt. In der Sitzung geht es unter anderem um die Erschließung Baugebiet „Berkheimer Weg“ (Sachstandsbericht, Vergabe Kampfmittelerkundung, Ausschreibungsbeschluss), der Breitbandausbau durch den Landkreis Biberach (Herstellung eines Backbone-Netzes in der Gemeinde Tannheim) sowie der weitere Breitbandausbau in der Gemeinde Tannheim (Ergebnis des Markterkundungsverfahrens, Vorstellung Bundesförderprogramm, nächster Schritt zur Umsetzung in Tannheim).