In einer Kapelle in Tannheim ist vergangene Woche ein Opferstock aufgebrochen worden. Der Täter war laut Angaben der Polizei zwischen Dienstag- und Sonntagmittag am Werk.

In der Kapelle flexte er einen Opferstock auf und beschädigte das Schloss, um an den Inhalt zu gelangen. Wie viel Geld im Opferstock war, ist laut Polizei nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Die Polizei, Telefon 07351/4470, hat die Ermittlungen aufgenommen.