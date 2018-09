Niederlage für SGM Aitrach/Tannheim

Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fuball-Kreisliga A III Bodensee beim TSV Ratzenried verloren.

TSV Ratzenried – SGM Aitrach/Tannheim 3:1 (0:1). In der ersten Hälfte zeigte der TSV eine schwache Leistung, dennoch war die Gästeführung überraschend. In Abschnitt zwei legte Ratzenried eine andere Körpersprache an den Tag und setzte den Gegner unter Druck. Am Ende gewann der Bezirksliga-Absteiger verdient. Tore: 0:1 Markus Rock (37.), 1:1 Tim Widmann (73.), 2:1 Dennis Mihaljevic (79.), 3:1 Lucas Brinkmeier (90. +2). Bes. Vork.: Daniel Pareth verschießt Elfmeter (60./TSV); Gelb-Rot für Markus Rock (77./SGM).