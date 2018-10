Die SGM Aitrach/Tannheim hat ihr Spiel in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee in Röthenbach 0:2 verloren. In einer zerfahrenen ersten Halbzeit mit wenig Torraumszenen hatten die Gäste die beste Chance zur Führung, scheiterten aber am Pfosten.

In der zweiten Halbzeit erzielte Röthenbach das 1:0 und brachte die drei Punkte ungefährdet unter Dach und Fach. Tore: 1:0, 2:0 Simon Weber (60., 82.).