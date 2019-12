Nichts zu holen für SV Tannheim

Mit zwei Niederlagen im Gepäck sind Faustballerinnen des SV Tannheim vom Auswärtsspieltag in der 1. Bundesliga Süd aus Pfungstadt (Hessen) zurückgekehrt. Der SVT unterlag den Gastgeberinnen und dem TSV Ötisheim. Nach der Vorrunde steht Tannheim damit auf dem achten Tabellenplatz und kämpft um den Klassenerhalt.

Im ersten Spiel trafen die SVT-Frauen auf den Gastgeber. Ungewohnt ruhig startete Tannheim im ersten Satz, musste diesen dennoch mit 6:11 abgeben. Im zweiten Durchgang konnten die SVT-Frauen dann ihre Stärke ausspielen. Mit gut platzierten Bällen und einem sauberen Spielaufbau sicherte sich Tannheim diesen mit 11:5. Im dritten und vierten Satz lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit regelmäßigem Führungswechsel. Doch der Fluch der vergangenen Spieltage machte auch hier keinen Halt vor Tannheim – die SVT-Frauen beschäftigten sich zu viel mit sich selbst, beide Sätze und damit das Spiel gingen daher letztlich an den Gegner (8:11, 9:11).

Gedämpfte Stimmung

Mit gedämpfter Stimmung durch die erste Niederlage ging es direkt weiter gegen den TSV Ötisheim. Von Beginn an standen sich die Tannheimerinnen selbst im Weg und ließen sich von der Spielweise der Ötisheimerinnen beeinflussen. In allen Sätzen sah der Spielverlauf gleich aus: Die SVT-Frauen spielten gut mit, konnten aber in der entscheidenden Spielphase nicht punkten. Somit ging die Partie mit 0:3 verloren (8:11, 6:11, 7:11).

Nach der Vorrunde belegt Tannheim den achten Tabellenplatz. Der kommende Heimspieltag in der Sporthalle in Rot an der Rot steht somit im Zeichen des Abstiegskampfs. Spielbeginn ist am Sonntag, 15. Dezember, um 11 Uhr. Gegner sind dann der amtierende deutsche Hallenmeister TSV Calw und der TV Obernhausen.