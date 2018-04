Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am Sonntag, 22. April, den SV Neuravensburg zu Gast. Anpfiff ist um 15 Uhr in Aitrach.

Die Gäste liegen in der Tabelle mit zwei Punkten mehr als die SGM auf Rang sieben, haben aber auch ein Spiel mehr absolviert. Für die SGM also die Chance, nach der jüngsten Niederlage gegen den Drittletzten Stiefenhofen Wiedergutmachung zu betreiben und in der Tabelle Plätze gut zu machen.