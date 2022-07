Neuntes Tannheimer Elfmeterturnier für Jedermann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Juni fand auf dem Tannheimer Sportplatz nach zweijähriger Corona-Pause wieder das beliebte Elfmeterturnier für Jedermann statt. Bei strahlendem Sonnenschein gingen diesmal sage und schreibe 47 Mannschaften an den Start, womit man den bisherigen Rekord um 13 Mannschaften überbot. In der knapp sechsstündigen Spaßveranstaltung, bei der wieder alle eine Riesengaudi hatten, traten 333 Schützen in 303 Duellen zu über 3500Elfmetern an. Viele Mannschaften traten dabei wieder mit lustigen Namen sowie in teils schrillen bis ausgefallenen Kostümen an, von denen am Ende vier Teams mit dem Kostümpreis prämiert wurden. Organisator und Moderator Uli Oswald sorgte mit seinem über zwei Dutzend zählendem Orga-Team dafür, dass es keinen langen Wartezeiten gab. Sieger wurde die Mannschaft „FC Dybalaichhart“ vor dem Team „Halbe Hosa“.