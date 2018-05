Neues Baugebiet in Tannheim geplant

Im Norden von Tannheim plant die Gemeinde ein neues Baugebiet. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des Baugebiets „Berkheimer Weg“ gefasst. 13 Bauplätze sollen dort im ersten Schritt ausgewiesen werden. Die Erschließung erfolgt möglicherweise im Frühjahr 2019.

„Die Nachfrage nach Bauplätzen ist sehr groß“, erklärt Bürgermeister Thomas Wonhas im SZ-Gespräch, der sich froh zeigt, in absehbarer Zeit wieder Bauland anbieten zu können. Denn die Entwicklungsmöglichkeiten der Illertalgemeinde sind begrenzt, unter anderem durch die Bahnlinie und das Landschaftsschutzgebiet.

Paragraph 13b wird angewandt

Das neue Baugebiet schließt zwischen der L 260 (Richtung Illerbachen) und der L 300 (Richtung Flugplatz/Egelsee) direkt an die bestehende Wohnbebauung an, was die Ausweisung im beschleunigten Verfahren nach Paragraph 13b Baugesetzbuch ermöglicht. Östlich des Lohwegs sollen noch zwei Privatflächen eingebracht werden.

Die gesamte Fläche ist 2,5 Hektar groß und umfasst im ersten Bauabschnitt 13 Bauplätze, die durch die Gemeinde veräußert werden. In nördlicher Richtung könnten in einem zweiten Abschnitt weitere neun Bauplätze entstehen. „Hier wollen wir aber noch ein wenig abwarten“, erklärt Wonhas, so habe man einen kleinen Puffer in der Hinterhand. Rainer Waßmann vom Büro Planwerkstatt am Bodensee ging in der Gemeinderatssitzung auf den Bebauungsplanentwurf mit den örtlichen Bauvorschriften ein. Ein Vertreter des Ingenieurbüros Fassnacht stellte die Erschließungsplanung vor.

Im Vorfeld hatte die Gemeinde Tannheim ein Lärmgutachten erstellen lassen, liegt das vorgesehene Gebiet doch zwischen zwei Landstraßen. So sind nun entlang beider Straße zwei Meter hohe Lärmschutzwälle vorgesehen, wie Thomas Wonhas erklärt. Nach einigen Änderungen und Ergänzungen seitens des Gemeinderats billigte das Gremium den Planentwurf einstimmig und fasste den entsprechenden Aufstellungsbeschluss. Zudem soll eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gemacht werden.

Richtung Herbst soll das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden, die Erschließung des Gebiets könnte dann möglicherweise im Frühjahr kommenden Jahres erfolgen. „Wenn alles planmäßig läuft“, schränkt Bürgermeister Thomas Wonhas ein.