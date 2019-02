Die Narrenzunft Tannheim hat dieses Jahr auf große Geschenke auf den Zunftmeisterempfängen verzichtet und spendete 444 Euro an den Förderkreis Integrative Erziehung Illertal.

Zunftmeisterin Klara Schlecht überreichte den Scheck beim Zunftmeisterempfang in Tannheim am vergangenen Samstag an die Vorsitzende Ingrid Maier und ihre Tochter Lisa, diese bedankten sich für die Spende.