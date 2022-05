Musikverein Tannheim sammelt rund 2000 Euro an Spenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Tannheim veranstaltete am 14. Mai ein Benefizkonzert in der St Martinskirche Tannheim.

Die Kirche ist sehr sanierungsbedürftig und zur Finanzierung müssen Spenden gesammelt werden. Die Kirche liegt dem Musikverein Tannheim sehr am Herzen, deshalb waren die Musiker gerne bereit einen musikalischen Beitrag dafür zu leisten. Dirigent Kurt Graf hat dafür ein abwechslungsreiches Programm mit seinen Musikanten einstudiert.

Nach kurzer Begrüßung durch den zweiten Vorsitzenden Florian Anders führte Steffi Hartmann durch das Programm.

Zur Geltung kamen Stücke wie die Krönungsintrade von Jirí Ignác Linak, „Highland Cathedral“ von Michael Korb und Uli Röver, „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer und „The Glory of Love“ von Gerd Köthe und Roland Heck. Zusammen stimmten dann alle Anwesenden in das bekannte Kirchenlied „Lobe den Herren“ oder in das Marienlied „Segne du, Maria“ mit ein. Als Zugabe gab es das bekannte Stück „Gebet“ von Hans Blank.

Insgesamt kamen knapp 2000 Euro zusammen und wurden an die Kirchengemeinde übergeben. Der Musikverein Tannheim bedankt sich herzlich bei allen Besuchern für die großzügigen Spenden.